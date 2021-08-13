عقوبات أمريكية على أفراد وشركات يدعمون فيلق القدس الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت السلطات الأمريكية عن فرضعا لعقوبات على “أفراد وكي متورطة في شبكة دولية لتهريب النفط تدعم فيلق القدس (التابع) لجهاز الحرس الثوري الإيراني”، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة.

وقالت الخزانة الأمريكية إن “مسؤولين كبار في فيلق القدس يستخدمون العائدات من تورطهم في صادرات النفط الإيراني للمساعدة في تمويل أنشطة المجموعة المزعزعة لاستقرار المنطقة”.

واستهدفت الإجراءات الأمريكية عماني الجنسية (محمود رشيد عمور الحبسي)، لقيامه بـ”بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني من خلال شركاته لإخفاء تورط فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني”، وكذلك شبكة أعماله.