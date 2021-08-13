الصدر يعلق على محاولة التظاهر في الانبار ويوجه دعوة للحكومة

وقال الصدر في تغريدة له، إن "محاولة التظاهر في محافظة الانبار من قبل بعض الجهال إنما هي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ليتغذى عليها بعض الساسة الفاسدين".

ودعا، الحكومة إلى "إنهاء الاستهتار الطفولي من بعض اتباع الاحزاب الذين يدعون التظاهر تحت مسمى تشرين وهو منهم براء.. بل والكل منهم براء إلا بعض الفاسدين الذين يتغذون على أذى الشعب والتبعية للخارج من هنا وهناك".

