شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن السيطرة على أسوأ تفش لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات الصحة في الصين اليوم الجمعة أنه

تمت السيطرة على أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد استغرق عاما.

وقال هو تشينجهوا من مفوضية الصحة إن خطر تفشي آخر عبر البلاد "منخفض

نسبيا"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وفيما يتعلق بأحدث تفش لمتغير دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا، قال

تشينجهوا إن نحو 1280 إصابة تم رصدها في 48 مدينة في 18 إقليما ومنطقة.

وأضاف المسؤول أنه في 36 مدينة لم يتم رصد أي إصابة جديدة في الخمسة

أيام الماضية.

وكان التفشي بمثابة اختبار لإستراتيجية صفر كوفيد19- الصارمة الصينية.

استجابت السلطات بتعطيل وسائل النقل وفرض حظر تجوال وقيود على السفر

واختبارات حاشدة وحجر صحي.

وحتى اليوم، هناك 777 مليون صيني ملقحين بالكامل. وتم إعطاء أكثر من

83ر1 مليار جرعة لقاح. ولكن هناك تساؤلات الآن بشأن مدى فعالية اللقاحات

الصينية ضد متغير دلتا.

ولم تقر الصين بعد أي لقاحات أجنبية مثل تلك من بيونتيك/فايزر التي يقال

إنها ذات فعالية أعلى.