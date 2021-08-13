شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل أول إصابة بالسلالة الكولومبية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت الاختبارات إصابة امرأة تايوانية بالسلالة التي تم اكتشافها في كولومبيا، لفيروس كورونا ، وذلك بعد عودتها من الولايات المتحدة في أوائل أغسطس الجاري، وهي أول حالة لتلك السلالة الجديدة التي يتم رصدها في تايوان، حسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان اليوم الجمعة.

كانت المرأة وهي في الستينات من عمرها قد تلقت جرعتين من لقاح"فايزر-بيونتيك"، في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، قبل عودتها إلى تايوان في الثالث من أغسطس الجاري، حسب مسؤول في مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة يدعى لو ي تشون في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

كما سجلت تايوان اليوم 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها أربع تم انتقالها محليا و14 كانت قادمة من الخارج وتم تسجيل حالتي وفاة، حسب المركز

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 15 ألفا و836 حالة.

وسجلت البلاد اليوم حالتي وفاة، ليبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 819 حالة، من بينها 807 حالات منذ 15 مايو الماضي.