دراسة طبيّة: لقاح سينوفارم فعّال بنسبة ضئيلة للوقاية من عدوى كورونا

13 أغسطس , 2021

خلصت دراسة جديدة إلى أن فعالية لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 بلغت 50.4 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالعدوى بعد تلقي جرعتيه، بين الأطقم الطبية في بيرو عندما كانت تشهد زيادة في الإصابات بسبب انتشار سلالات كورونا المتحورة.

وأشارت الدراسة إلى إمكانية بحث إعطاء جرعات تنشيطية من اللقاح.

وحللت بيانات من ش فبراير شباط حتى يونيو حزيران عندما كانت بيرو تكافح موجة ثانية عنيفة من الجائحة عززتها سلالتا لامبدا وجاما، وشملت قرابة 400 ألف من العاملين بالقطاع الطبي. إذ تلقى معظم أفراد الأطقم الطبية جرعتي اللقاح.

ارتفاع إصابات كورونا بين من تلقّوا جرعتي اللقاح الصيني في باكستان

وذكرت الدراسة التي نُشرت في الأسبوع الماضي نقلاً عن علماء في المعهد الوطني للصحّة في بيرو ومؤسستي أبحاث أخريين أنّ "كفاءة الوقاية من العدوى غير مرتفعة وهذا أمر يتعين بحثه فور تطعيم نسبة عالية من السكان بجرعتي اللقاح، حينها يمكن بحث إعطاء جرعات تنشيطية لتعزيز حماية الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة".

لكن الدراسة خلصت إلى أن اللقاح فعال بنسبة 94 بالمئة في الوقاية من الوفاة جراء الإصابة بالمرض بعد تلقي جرعتيه.

وتصدرت السلالة لامبدا عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة بسبب انتشارها في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان أميركا اللاتينية، لكن خبراء في الأمراض المعدية ذكروا أنّ انتشار هذه السلالة يبدو أنّه ينحسر.