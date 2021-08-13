انت الان تتابع خبر بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تطيح بمتسللين من سوريا الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية.

