انت الان تتابع خبر تمرين مجاني وسهل يقلل من خطر الوفاة بنسبة 54% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت الدراسات الحديثة، والتي نشر نتائجها موقع "ميديك فوريوم"، أن المشي أو ركوب الدراجة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا يقلل من خطر الوفاة بنسبة 54%.

وأكدت الدراسة أهمية ممارسة رياضة المشي للشباب المصابين بالسكتة الدماغية، والذين هم الأكثر عرضة للاستفادة من هذا النشاط، بالإضافة إلى الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 75 عاما، والذين يقل لديهم خطر الوفاة بنسبة 80%.



وذكر الكثير من خبراء اللياقة البدنية الفوائد العديدة للمشي لمدة نصف ساعة يوميا، والتي يمكن تلخيصها بالآتي:

1- الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية.

2- تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

3- تقوية العظام والعضلات والمفاصل.

4- تقليل دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية وبالتالي إنقاص الوزن.

5- تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

6- تحسين عملية التنفس وحصول الجسم على كمية أكبر من الأكسجين.



7- منح الجسم القوة والقدرة على التحمل.

8- التخفيف من أمراض انهيار الإدراك العقلي مثل الزهايمر ومرض باركنسون.

9- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ومرض السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل.

وينصح الخبراء باتباع أسلوب جيد ووضعية سليمة عند ممارسة تمرين المشي وذلك للحصول على أقصى استفادة، وذلك كما يلي:

1- الحفاظ على استقامة الظهر والرأس والرقبة.

2- النظر إلى الأمام وتجنب النظر للأسفل.

3- إرخاء عضلات الظهر والكتفين والرقبة .

4- شد عضلات البطن.

5- ثني المرفقين مع أرجحة الذراعين بسلاسة.

6- البدء بالمشي بثني القدمين من الكعب إلى أصابع القدمين.