برنامج صباحي من غوغل لمساعدة الطلاب... تعرفوا اليه!

يمكن استخدام برنامج جرس العائلة "Family Bell" على مختلف الأجهزة المحمولة، ويعمل على تذكير الأطفال بترتيب السرير وتنظيف أسنانهم قبل الخروج إلى المدرسة.

كما سيتيح البرنامج للأطفال المزيد من الطرق لتحسين تعليمهم في المنزل، حيث أنه يحتوي على جدول دوري تفاعلي يستخدم الواقع المعزز والأبعاد الثلاثية لمساعدة الأطفال على تصور الذرات واستيعاب المعلومات المفيدة حول العناصر التي يقومون بدراستها.



ويمكن للتلاميذ الصغار أيضاً، النقر على زر الترجمة المباشرة في البحث لاستدعاء عبارة معينة، إضافة إلى تقديم قصص تعليمية أكثر تنوعاً، وخيار الاستماع إلى قصص هاري بوتر على شاشات أندرويد ومساعد غوغل الذكي.

وسيتمكن الآباء من بدء روتين المساعد الصباحي الخاص بهم في اللحظة التي يستيقظون بها، مما يسهل عليهم التركيز على أطفالهم، وتنظيم واجباتهم الصباحية الشخصية وتلك التي تتعلق بأطفالهم.

وبحسب الخبراء، قد تكون إضافة هذا الروتين الصباحي الجديد مناسبة في هذا العام بالذات بالنسبة للكثير من الأطفال الذين سيعودون إلى الفصول الدراسة مع انحسار الوباء، وبالنسبة لأولئك الذين سيتعين عليهم التعلم عن بعد لجزء من العام الدراسي.