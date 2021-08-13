الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مأرب والبيضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة في جبهة المشيريف بين مأرب والبيضاء، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وتصدى الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيات الحوثي على جبهات مناطق رحبة جنوب مأرب، وكبدها خسائر فادحة، بحسب مصدر عسكري تحدث لمركز إعلام الجيش.



وشن طيران التحالف غارات جوية على مواقع المليشيات جنوب غرب مأرب كما استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات القطاع الجنوبي في محافظة مأرب.

وقصفت مدفعة الجيش اليمني تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة مصرعهم في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي محافظة الجوف، إثر كمين محكم نفدته وحدات الجيش الحكومي.

وقال العميد هادي شلفط ، إن مجموعة حوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش وجدت نفسها في كمين محكم وتم استهداف عناصر المليشيا من كل الجهات وقتل عدد كبير منهم فيما فر البقية.

وأضاف في تصريح لموقع الجيش على الإنترنت، "أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها".

ولفت إلى أن المليشيا حاولت أكثر من مرة أن تستعيد المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية، إلا أن محاولاتها فشلت أمام عزيمة وإصرار قوات الجيش.

وأشاد شلفط بدور مقاتلات التحالف العربي وغاراتها الجوية المركزة واستهدافها لتعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.