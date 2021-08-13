عقوبات أمريكية بحق شخصيات وكيانات تهرب النفط لصالح إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات وسفينة بتهمة التورط في "شبكة دولية لتهريب النفط تدعم "فيلق القدس" الإيراني.

وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف عددا من الأشخاص من عدة جنسيات وشبكة من الشركات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده ستواصل تعطيل أنشطة جميع من يدعم فيلق القدس الإيراني.

وكان مسؤول أمريكي أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني.



يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.

وتلف حالة من عدم اليقين موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو/حزيران أو المطالبة ببداية جديدة.