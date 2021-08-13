موقع أمريكي: طالبان تحارب بأسلحة أمريكية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر موقع أمريكي أن حركة طالبان استولت على عشرات الأسلحة الأمريكية والمعدات العسكرية، كانت تمتلكها القوات الأفغانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسرع فيه حركة طالبان تحركها في الأراضي الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية، حيث سيطرت على عواصم 15 ولاية بالبلاد وتقف على بعد 80 كيلومترا من العاصمة كابول.

موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي قال في تقرير نشره الجمعة، إن مسلحي طالبان يسيطرون في الوقت الراهن على مركبات عسكرية أمريكية الصنع، ومدافع مضادة للطائرات، ومدرعات مصفحة، كانت تملكها القوات الأفغانية، لكنها تركتها وراءها في الهزائم المتتالية.

وكانت قوات الأمن الأفغانية حصلت على ذخيرة ومعدات عسكرية في الفترة الماضية لتأمين البلاد، خاصة في ظل إنهاء الولايات المتحدة وجودها الذي استمر 20 عاما بأفغانستان.

ووفق الموقع، فإن طالبان تستخدم في الوقت الراهن الأسلحة الأمريكية في هجماتها على القوات الأفغانية.

وقال برادلي بومان، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن "الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها ستزيد من قدرة طالبان على الحركة والفتك، مما يجعلها خصما أكثر شراسة، رأينا بالفعل طالبان تستخدم عربات الهامفي العسكرية في القيام بدوريات في قندوز وساري بول".

ومع تدهور الوضع في أفغانستان، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 3 آلاف جندي إلى البلاد للمساعدة في إخلاء سفارة البلاد بكابول.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الرئيس جو بايدن غادر من أجل قضاء العطلة بعد فترة قصيرة على الإعلان.

وتهربت نائبة الرئيس كامالا هاريس من الأسئلة حول الوضع الميداني، ظهر الثلاثاء، عندما سألها أحد المراسلين عما إن كانت "أفغانستان خسرت الحرب أمام طالبان"، وقالت إنه "سيتم إطلاعها على الأمر".

ويخشى الخبراء العسكريون من تحول أفغانستان مرة أخرى إلى أرض خصبة للإرهابيين والجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة، في حال سيطرت طالبان عليها بالكامل.