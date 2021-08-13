شكرا لقرائتكم اليونان تعلن سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت فرق الإطفاء اليونانية من "السيطرة" على الحرائق، التي دمرت منذ نهاية يوليو أكثر من 100 ألف هكتار، وفق ما أكد متحدث باسمها اليوم جمعة لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث: "منذ أمس (الخميس) لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة"، بفضل هطول أمطار في مناطق عدّة وانخفاض درجات الحرارة.

من حرائق الأسبوع الماضي في اليونان

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وما زالت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات، مع التعزيزات الأجنبية، في حالة تأهب لمواجهة مخاطر عودة النيران في جزيرة إيفيا الأشد تضرراً من الحرائق، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، وفق المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من شأنها أن تسرّع انتشار حرائق محتملة.

مساحات حرجية دمرتها الحرائق في اليونان

وأتت النيران منذ 27 يوليو على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرقي أثينا، واجتاحت كذلك جزءاً من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وخلّفت الحرائق التي اندلعت منذ مطلع أغسطس، جراء درجات حرارة مرتفعة، أضراراً بيئية كبرى.

وتحدّث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن كارثة بيئية غير مسبوقة ربطها بشكل مباشر بالتغير المناخي.