الدولار يستقر مقابل الجنيه خلال الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار، في البنك الأهلي، أمس الخميس، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يونيو الماضي وذلك للشهر الثالث عشرة على التوالي.

وقال المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.584 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 40.468 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بزيادة 116 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثالث عشرة على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.