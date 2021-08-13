ممنوع دخول الرجال باستثناء حمو بيكا وفرقته.. مصدر يكشف أسباب شروط "حفل الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

أثار مغني المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل بعد الإعلان عن إحياءه حفلا للسيدات فقط بإحدى شواطئ الساحل الشمالي، وسط موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة.

كانت إحدى جهات تنظيم الحفلات نشرت إعلانا عن الحفل المقرر إقامته، غدا السبت، بأحد الشواطئ الشهيرة بالساحل الشمالي، ويحييه حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، وتضمنت شروط الحفل أن يكون الحضور للسيدات فقط، ويمنع دخول الرجال ما عدا حمو بيكا وفرقته وبعض القائمين على التنظيم، فضلا عن فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

وحول أسباب شروط حفل بيكا المثيرة للجدل، أوضح مصدر من مسؤولي تنظيم الرحلات للشاطئ المقام به الفعالية لـ"الخليج 365" أن الشاطئ يعد أحد أقدم الأماكن الشهيرة بمنطقة مارينا ومنذ تأسيسه قبل نحو ١٨ عاما اشتهر بأنه مخصصا لدخول السيدات فقط.

وأوضح المصدر أن خصوصية الشاطئ هي ما أدت إلى فرض شروط دخول حفل حمو بيكا وليس العكس، مشيرا إلى أن المكان يتبع أحد فنادق الساحل الشمالي ويمنح مساحة من الخصوصية للنساء سواء كن محجبات أو غير ذلك مع منع التصوير نهائيا، وعن شروط دخول الأطفال يسمح بدخول البنات فيما لا يسمح بدخول الأولاد فوق ٥ سنوات.