بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على "صحراوي البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة، اليوم الجمعة، على طريق الضبعة الصحراوي، عند الكيلو 210 نطاق محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة مي أحمد عبد الله 40 عامًا وإصابة كل من: محمد عبدالله سلام 35 عامًا، نورا السباعي جودة31 عامًا، شادية محمد عبدالله 57 عامًا، ياسمين محمد عبدالله 19 عامًا، نجوى محمد إبراهيم 40 عامًا، إسلام محمد عبدالله 22 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثة في مشرحة المستشفى، وحرر المحضر اللازم.