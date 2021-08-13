شرطة المسطحات تضبط 5 مصانع غير مرخصة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة الأمن حملة أمنية استهدفت عددا من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية في مجال إنتاج المذيبات العضوية المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية والأعلاف البروتينية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 5 مصانع – مستودع غير مرخصين والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر – 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة – 30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة – 4 طن أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة - 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتهما مجهولة المصدر ومقلدة.