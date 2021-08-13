تدمير أكثر من 9700 منزل و45 مبنى إثر فيضانات غربي الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - أ ش أ

أسفرت الأمطار الموسمية والفيضانات الناجمة منها خلال شهر يوليو الماضي بمقاطعة /ريجاد/ في ولاية /ماهاراشترا/ غربي الهند عن تدمير 94 منزلًا بالكامل و9 آلاف و649 آخرين بصورة جزئية.

وأصدرت إدارة المقاطعة قائمة بالأضرار الناجمة من الفيضانات بالمنطقة - نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - حيث جاء بها إجمالي 45 مبنى، و36 كوخًا ألحق به أضرارًا خلال الفترة بين 21 و22 يوليو الماضي، كذلك تضررت أيضًا 3709 متاجر، وتدمرت بالكامل 7 حظائر للماشية، كما تضررت 108 منشآت آخرى بصورة جزئية، فضلًا عن إصابة 467 رأسًا من الماشية بجروح.

كما أشارت الإدارة إلى أنه جاري تقييم تكلفة الأضرار الناجمة من الفيضانات بالمنطقة.