3 دقائق مُصورة تُلخص جهود شرطة التموين في 24 ساعة-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وذلك في إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيق.