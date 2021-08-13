منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور "دلتا" من كورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان التي سجل فيها متحور "دلتا" من فيروس كورونا، ازداد خلال أسبوع من 4 إلى 10 أوت من 135 إلى 142 بلدا.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أمس الأربعاء، إلى أن متحور "ألفا" سجل في 185 بلدا، ومتحور "بيتا" في 136 بلدا، ومتحور "غاما" في 81 بلدا.

وخلال الأسبوع من 2 إلى 8 أوت ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بنسبة 4%، حيث تم تسجيل أكثر من 4.2 مليون إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تم تسجيل أكثر من 65 ألف وفاة بفيروس كورونا.

وحتى 11 أوت تم تسجيل 203 ملايين و944 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وتوفي 4 ملايين و312 ألفا و902 مصاب جراء الفيروس.

RT