الجزائر / إيقاف 9 أشخاص بتهمة إشعال الحرائق والعقوبات تصل إلى الإعدام

اسماعيل عبد الحي - كشف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أنه تم إيقاف 9 أشخاص يشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق الأخيرة التي إندلعت في 17 ولاية

وأوضح النائب العام في مداخلة تلفزية على قناة "كنال ألجيري" أمس الأربعاء، بأن التحقيقات الجارية، افضت إلى إيقاف 4 اشخاص في ولاية تيزي وزو، شخصين في ولايتي المدية وعين الدفلى، وشخص بجيجل.

كما أشار المتحدث نفسه، إلى أن المعطيات تؤكد أن الوقائع دبر لها مع سبق الاصرار، هو فعل ارهابي حسب المادة 87 من قانون العقوبات.

من جانبه أكد النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش، خلال ندوة صحفية بأن عقوبات المتورطين في حرائق الغابات قد تصل إلى الإعدام.

يذكر أن الجزائر تدخل اليوم في حداد وطني لمدة 3 أيام وذلك اثر وفاة 69 شخصا بسبب الحرائق (28 عسكريا و41 مدنيا).

النهار الجزائرية