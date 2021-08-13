نشوب حرائق جديدة في الجزائر بعد إخماد النيران

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كشفت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، عن نشوب خمس حرائق أخرى، على مستوى عدد من القرى بولاية تيزي وزو، بعد أن كان قد تم إخماد كل الحرائق في الولاية.

وبعد إعلان «إخماد كل حرائق الغابات، التي اندلعت صباح اليوم الجمعة، في تيزي وزو»، أفادت الحماية المدنية عن اندلاع «خمسة حرائق» في هذه الولاية.

ويواصل عناصر الإطفاء ومتطوعون مكافحة 35 حريقاً في 11 محافظة أخرى، من بينها جيجل وبجاية وبومرداس، وفق أحدث تقرير للحماية المدنية.

وفي المجموع، أخمد 76 حريقا من أصل مئة أُحصيت الخميس، في 15 محافظة في البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 71 شخصاً حتفهم في هذه الحرائق «المفتعلة» وفق السلطات، وقد أججتها الحرارة الشديدة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، مساء أمس الخميس، أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية.

وقال تبون إنه تم إيقاف 22 شخصا للاشتباه بضلوعهم في إضرام الحرائق.

وأضاف تبون أنه لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين تحاولان ضرب الوحدة الوطنية.

واستنكر تبون أمس الخميس ما وصفه بـ «محاولات البعض للتفريق بين مناطق البلاد»، محذراً ممن وصفهم بـ «الجراثيم التي تحاول الدخول والاندساس بين الشعب الواحد»، مضيفاً «سنتصدى لكل من حاول التفريق بين الجيش والشعب والدولة».