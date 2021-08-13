تحديد هوية قاتل 5 أشخاص بإطلاق نار في بليموث بإنجلترا

ابوظبي - سيف اليزيد - حددت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، هوية رجل يشتبه أنه قتل خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار، في مدينة بليموث، جنوب غرب إنجلترا. وقالت الشرطة إن الرجل يدعى جاك دافيسون.

كانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق، أن خمسة أشخاص وشخص آخر يشتبه أنه مسلح، قتلوا في إطلاق نار «عنيف بشكل لا يوصف»، في مدينة بليموث.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، اليوم الجمعة، أن شرطة «ديفون وكورنوال» قولها إن ثلاث نساء ورجلين والمشتبه به، لقوا حتفهم في منطقة «كيهام» بالمدينة، مساء أمس الخميس.

وقال لوك بولارد النائب في البرلمان إن أحد القتلى «طفل صغير» دون عشر سنوات. وأضاف أن أشخاصاً يتلقون علاجاً في المستشفى، على الرغم من أن الشرطة لم تؤكد بعد الرقم النهائي للمصابين.

وذكرت الشرطة أن جميع الأشخاص الستة، يعتقد أنهم لقوا حتفهم، متأثرين بإصاباتهم جراء إطلاق الأعيرة النارية، وشددت على أن الحادث ليس له صلة بالإرهاب.

وقالت امرأة إنها شاهدت رجلاً يطلق النار «بشكل عشوائي» على الناس في منطقة كيهام بالمدينة.

وتابعت الشرطة إنه تم الإعلان عن وقوع حادث خطير وتم تطويق المنطقة، مشيرة إلى أنه تم «احتواء» الوضع.

والحادث هو أول إطلاق نار، في بريطانيا منذ يونيو 2010، عندما قتل سائق سيارة أجرة، يدعى ديريك بيرد، 12 شخصاً، وأصاب 11 آخرين في مقاطعة «كمبريا» شمال غرب إنجلترا.