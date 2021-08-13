إخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو الجزائرية

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الجمعة عن إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو 90 كلم شرق العاصمة وهي الولاية الأكثر تضررا من الحرائق التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان الحماية المدنية «يقوم الأعوان حاليا بعملية الحراسة، لتفادي إعادة نشوب الحرائق، بحيث يتطلب على المواطنين الحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية».

كانت قد وصلت أمس الخميس طائرتان فرنسيتان استأجرتهما الجزائر بهدف المساعدة في اطفاء الحرائق.

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن مساء أمس الخميس أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية.

وكانت قد أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، يوم الاثنين الماضي عن عمل فرقها على إخماد 124 حريقا في 14 ولاية و33 بلدية لتمتد بعدها لـ 17 ولاية. وامتدت حرائق الغابات في شرق البلاد، وفي عدد من ولايات الغرب، فيما تضررت ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل بشدة.