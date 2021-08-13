تركيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 27 شخصاً

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي البلاد إلى 27 شخصا.



وأوضحت في بيان أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن.



وذكر البيان، أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.



وأشار البيان إلى اجلاء 323 شخصا في بارطن، و925 أخرين في قسطمونو، و472 في سينوب.



وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

الأناضول

