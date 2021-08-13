الرئيس البيلاروسي: لا يجوز أن تتحول البلاد إلى ساحة للقتال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 5:07 مساءً

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يرى مخاطر اندلاع حرب عالمية جديدة، وأكد أنه لا يريد أن تتحول بلاده إلى “ساحة للمعركة”.

وأضاف رئيس بيلاروس، في تصريح خلال لقاء مع السكان المحليين في بلدة تيخينيتشي الزراعية، التي زارها في إطار رحلة عمل إلى مقاطعة غوميل: “لا تفكروا أنني أقوم بتأجيج الموقف عمدا من أجل شن حرب ما. لكني لا أمزح عندما أقول إن حربا عالمية ثالثة قد تندلع”.

وذكر لوكاشينكو، بأن التاريخ يعرف حالات عديدة عندما تقاطعت مصالح اللاعبين العالميين الرئيسيين على أراضي بيلاروس، مما أدى إلى نشوب الحروب بينهم.

وقال: “إذا حاولوا اقتحام بيلاروس، فمن الطبيعي أن تعتبر روسيا ذلك بمثابة اعتداء عليها، لأنه، لا سمح الرب، إذا انهارت بيلاروس فستقف الصواريخ (الغربية) بالقرب من سمولينسك. ليس في مكان ما بعد كييف وعلى البحر الأسود، بل بالقرب من سمولينسك. وهناك ستصطدم كل هذه القوات. هم – الأمريكيون والأوروبيون – اختلفوا واصطدموا ليس فقط مع روسيا، بل ومع الصينيين. ولا أريد أن تصبح بيلاروس ساحة للمعركة، كما كانت دائما. لقد ارتوينا حتى الثمالة من كل ذلك”، بحسب “نغوفوستي”.