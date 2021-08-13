مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمصلين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين عناصر الجيش الإسرائيلي والمصلين قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب القدس.

وأظهر مقطع فيديو، إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية، وإجبارهم على الخروج من ساحات وأروقة المسجد.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام قوله إن عدد المصلين تراوح ما بين 15 و20 ألفا، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي، مضيفا أنه “عقب انتهاء الصلاة، قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والتنكيل بالمصلين، وإغلاق أبواب المسجد”.