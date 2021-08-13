أصبحت على بعد 50 كلم.. طالبان تواصل الزحف باتجاه كابل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 3:15 مساءً

بسرعة قياسية تسيطر حركة طالبان على المدن الافغانية، وقد أعلنت طالبان، الجمعة، السيطرة على بولي علم عاصمة لوغار التي تبعد 50 كلم عن العاصمة الأفغانية كابل. وقال سعيد قريب الله سادات لـ”فرانس برس”: “طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم.. فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا”.

وقبلها أعلنت الحركة السيطرة على ولاية أروزجان وسط أفغانستان بدون قتال، كما قالت إنها دخلت مدينة قلات عاصمة إقليم زابل وسيطرت عليها، كما أعلنت كذلك عن سيطرتها على ولاية غور وسط أفغانستان دون قتال، بحسب الأنباء القادمة من هناك، فيما استدعت الحركة تعزيزات عسكرية للسيطرة على عاصمة مقاطعة بلخ.

وقبلها بقليل، أعلن مصدر أمني أفغاني أن حركة طالبان سيطرت، الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان بعدما سمحت للجيش والمسؤولين السياسيين والإداريين بمغادرة المدينة، بعد ساعات من إعلان الحركة سيطرتها على ثاني أكبر مدن أفغانستان.

وقال مسؤول أمني كبير لوكالة “فرانس برس”: “تم إخلاء لشكركاه وقرروا وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإجلاء” الجيش والمسؤولين المدنيين.

من جهة أخرى، أعلن زلماي كريمي، الناطق باسم حاكم غور في وسط البلاد، لوكالة “فرانس برس” أن مقاتلي الحركة سيطروا صباح الجمعة بدون أن يواجهوا مقاومة، على شغشران عاصمة هذه الولاية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أفغاني قوله إن حركة طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان. وقال غلام حبيب هاشيمو إن القوات الحكومية تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش في المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة، قرب الحدود مع إيران. وأضاف: “العائلات إما غادرت أو تختبئ في منازلها”.

وتزامنا، قال مسؤولون إن حركة طالبان استولت على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، في أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجوما جديدا مع انسحاب القوات الأميركية.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية لـ”رويترز” بعد إعلان مسلحي طالبان السيطرة على المدينة “سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية”.

بعد تقدم سريع وعنيف لطالبان، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إنها سترسل 3 آلاف جندي إضافي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية من السفارة في كابل.