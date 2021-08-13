شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة في وفيات كورونا بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ22 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كوورونا في روسيا اليوم الجمعة،أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 22 ألفا و 277إصابة جديدة بالعدوى،بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2529 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج (1810 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا بواقع 815 وفاة، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

وتماثل 19 ألفا و 368مريضا في البلاد للشفاء من كورونا منذ أمس.

وسجلت روسيا إجمالا حتى اليوم ستة ملايين و557 ألفا و68إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 168ألفا و864حالة وفاة وخمسة ملايين و848 الف و340حالة شفاء.

وتم إجراء أكثر من 1ر171مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد19-"، منها 511 ألفا خلال آخر 24 ساعة.