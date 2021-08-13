شكرا لقرائتكم خبر عن 80.6 مليار جنيه استثمارات للشركات العامة ومشروعات الاستكمال فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات قدرها 80.6 مليار جنية خلال العام المالي الحالي 2021/2022 للشركات العامة، بنسبة 9% من إجمالي الاستثمارات العامة، ويجري تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنه 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنه 1991، والشركات القابضة النوعية.
1- مشروعات الاستكمال تأتي في المركز الأول بأهمية نسبية 48,5 ٪ من جملة استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات ق 79 لسنة 1983 ، وهو ما يتفق والتوجهات العامة للدولة في إعطاء أولوية في تخير المشروعات العمليات الاستكمال ، وتليها المشروعات الجديدة بحصة استثمارية 44.1 %أما مشروعات الاحلال والتجديد والتوسع ، فتحظى بأهمية ثانوية 6.6%، و0.8% علي التوالي.
2- من حيث أعداد المشروعات ، فتأتي المشروعات الجديدة في المركز الأول بنسبة 47.4، ثم مشروعات الاستكمال بنسبة 4.1% ، وتليها مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع بنسبة 15.7%، 2.8% علي التوالي.
3- تُشكل استثمارات قطاع البنية الأساسية والتنمية البشرية ثلثي الاستثمارات الإجمالية ، مقابل 29 ٪ لقطاع التنمية البشرية والاجتماعية ونحو 4% لقطاع التخطيط الإقليمي، ويغلب على مشروعات قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية طابع الاستكمال ( 55 ٪ ) ثم المشروعات الجديدة ( 37 ٪ ) ، على نقيض قطاع التنمية البشرية والاجتماعية والذي تترگز نحو 60% من استثماراته في مشروعات جديدة مقابل 34 % لمشروعات الاستكمال.
4- تنحاز استثمارات قطاع التخطيط الإقليمي لصالح المشروعات الجديدة بحصة استثمارية ( 51% ) بالمقارنة بمشاريع الاستكمال والتي تشكل 38 % . وتمثل المشروعات الجديدة نحو 67 % من إجمالي مشروعات قطاع التخطيط الإقليمي نظرا لانتشارها في كافة محافظات الجمهورية ، وأغلبها ذات أحجام صغيرة.