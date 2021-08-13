شرطة بغداد: القبض على متهم اطلق النار على شخص بسبب خلافات عشائرية

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة شاطئ دجلة، القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل"، مشيرا الى ان "الاجراء جاء بعد ان تم تفعيل دور حاسبة المطلوبين".واضافت ان "مفارز مركز شرطة العدالة، القت القبض على متهم اقدم على اطلاق النار على مواطن ولاذ بالفرار واصاب المواطن بعدة اطلاقات نارية في منطقة البطن"، لافتة الى ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالجريمة، بعد الاستخبار وتوجيه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني".

واوضحت أن "المتهم اعترف بأنه ارتكب الجريمة بدافع مشكلة عشائرية"، لافتة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".

