انت الان تتابع خبر رسميا.. ليفربول يجدد عقد فان دايك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليفربول في بيان رسمي: ”وقّع فان دايك اليوم، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2025“.ونقل موقع ليفربول عن فان دايك قوله: ”توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل، إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي“.وأضاف: ”سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدًا وفخور“.

وانضم فان دايك، البالغ من العمر 30 عاما، لليفربول في يناير/كانون الثاني 2018، من ساوثهامبتون، مقابل 84 مليون يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن فان دايك شارك في 130 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6، ونال مع الريدز لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.



وغاب فان دايك عن مباريات ليفربول منذ إصابته يوم 17 أكتوبر/تشرين الاول 2020 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفيما بعد أعلن الريدز إصابة المدافع الهولندي بقطع في الرباط الصليبي.

وكان ليفربول قد أعلن تجديد عقود ترينت ألكسندر أرنولد حتى 2025، وأليسون باكير حتى 2027، وفابينيو حتى 2026، والحارس أدريان كاستيو حتى 2022.

وتعاقد ليفربول في السوق الصيفي الحالي مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيغ الألماني، في حين رحل عن الريدز لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي يوم السبت.

