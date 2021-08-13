مخرج إيراني يحمل "خامنئي" مسؤولية موت الآلاف بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل مخرج إيراني بارز، الجمعة، المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، مسؤولية موت مئات الآلاف بفيروس كورونا جراء تدخلاته المتواصلة في الشأن العام للبلاد.

ودعا المخرج جعفر بناهي، في رسالة، خامنئي إلى الرد المباشر للإيرانيين بالنسبة لقراراته وتصريحاته بشأن فيروس كورونا والأزمة الناجمة عنها في البلاد.



ونشر بناهي مقتطفات من خطب المرشد على صفحته بأنستقرام قائلا: "هل يستحق سكان إيران وموت مئات الآلاف الرد؟"، مؤكداً أن خامنئي هو المسؤول عن تعرض حياة الإيرانيين للموت والخطر بسبب كورونا.

وحظر خامنئي في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وشدد على ضرورة إنتاج لقاحات محلية، لكن مع تصاعد الأزمة في الأسابيع الأخيرة، اعتبر أن أزمة كورونا أصبحت القضية الأولى والعاجلة في إيران، مطالباً بتوفير اللقاحات بأي طريقة ممكنة.

وأشار بناهي إلى الدور المباشر لخامنئي في قرارات إيران الجزئية والكليّة التي أصبحت أكثر بروزًا خلال السنوات القليلة الماضية.

تصريحات بناهي تعد الأولى من نوعها من داخل إيران التي تؤكد الدور المباشر له في قرارات البلاد الكبرى، لكنها عادة ما ترددها تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وحول خطب خامنئي، كتب "بناهي": "في البداية، وصف فيروس كورونا بأنه كذبة، وبعد ذلك، فقط عندما كان العالم كله يحاول جاهدًا منع هذا الفيروس، بذل قصارى جهده لجعل الأمر يبدو غير مهم. وفي الوقت الذي كان قادة الدول الأخرى يتنافسون على اللقاحات، أمرهم (خامنئي) بعدم شراء اللقاحات المعتمدة".



وأضاف: "الآن بعد أن قللت معظم البلدان وحتى المنطقة من عدد الوفيات عن طريق التطعيم في الوقت المناسب، تم تطعيم حوالي 4 في المائة فقط من السكان في إيران ونشهد أكبر عدد من الحالات والوفيات كل يوم".

وفي إشارة إلى خطاب خامنئي الأخير، أضاف: "لقد ذكر مؤخرًا أن مرض كورونا هو الأزمة الأولى للبلاد، وعلى الرغم من أن هذا البيان هو اعتراف بعد وفاة مئات الآلاف من الناس. ألم يحن الوقت لهم للرد على تصريحات خامنئي المتناقضة لمرة واحدة؟ هل يجدر الرد على تعريض حياة خمسة وثمانين مليونا من سكان إيران للخطر ومقتل مئات الآلاف؟".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت إيران زيادة مطردة في عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وحذر العديد من مسؤولي الصحة في مدن مختلفة من نقص الأدوية والمرافق الطبية والقوى العاملة.