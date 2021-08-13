تركيا تعلن: السودان خصص لنا «مليار متر مربع» من أراضيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن السودان خصص 100 ألف هكتار (مليار متر مربع) من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركة أوقطاي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اجتماع مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك، في أنقرة.

وقال أوقطاي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المباحثات بين تركيا والسودان، أمس الخميس، أسفرت عن توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن البرهان قوله إنه يثق في إمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا.

وأضاف البرهان أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم.

وأمس الخميسن عقد الرئيس التركي اجتماعاً مع البرهان، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.

وقال أردوغان إن تركيا "عازمة على تسهيل المرحلة الشاقة التي يمر بها السودان عبر الوقوف بجانب شعبه الشقيق وحكومته".