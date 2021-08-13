"البحر حصيرة".. شواطئ بورسعيد ترفع شعار "كامل العدد" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، فيديو، اليوم الجمعة، من على شواطئ محافظة بورسعيد، لرصد مدى اقبال المواطنين عليها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ظل ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وتوافدت على الشواطئ أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد وزوارها من أبناء المحافظات الأخرى القادمين إليها منذ الصباح الباكر عبر مئات الرحلات الداخلية لقضاء الإجازة على شواطئ بورسعيد التي شهدت هدوء لأمواج البحر في مشهد يطلق عليه أبناء بورسعيد "البحر حصيرة".

ويقضي المواطنون أوقاتهم ما بين نزول البحر للاستحمام، والاستمتاع بنسيم البحر، وممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية. في الوقت الذي نشرت إدارة الشاطئ منقذين بطول شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ويجرى تحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

وانتشر بائعوا الحلوى وألعاب الأطفال والمأكولات والمشروبات والملابس بطول الشاطئ، وتراوحت أسعار تأجير 4 أو 5 كراسي ومنضدة وشمسية للأسرة الواحدة مابين 100 إلى 150 جنيه في الشواطئ الشعبية، وتتجاوز 200 جنيه في المناطق السياحية.