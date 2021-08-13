لعلاج المعدة والكبد والصرع.. توجيه رسمي بسحب 19 دواءً من الأسواق (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، بسحب عدد من الأدوية والمستحضرات الطبية هذا الشهر، من بينها أدوية لعلاج تقلصات المعدة، وأمراض الكبد، والصرع والتشنجات.

وبحسب خطاب أرسله رئيس قطاع مكتب الوزيرة، محمد عبدالوهاب، إلى رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وحصل عليه الخليج 365، جرى التنبيه بسحب ووقف تداول 10 أصناف تم إنتاجها خلال عامي 2020-2021، وتشغيلاتها بمصنع بيوميد، لحين صدور منشور الضبط والتحريز من هيئة الدواء المصرية.

ومن بين هذه الأصناف: Calci plus fct وهو مكمل غذائي يحتوي على عنصر الكالسيوم المهم لتكوين العظام و صحتها، كما يستخدم أيضا لتخفيف حموضة المعدة، وكذلك دواء finshape 120 mg capsule ويستخدم لإنقاص الوزن الزائد، وكذلك دواء Gabimash 300 mg tab والذي يستخدم كعلاج الصرع والتشنج العصبي.

كما وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Lolawest sachets"، لإحدى التشغيلات برقم 19159.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 19 لسنة 2021، وحصل عليه الخليج 365، إن هذه التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

يستخدم هذا الدواء لتحسين الأداء الرياضي، والحد من التسمم الجلوتامين في علاج حالة الدماغ بسبب مرض الكبد (اعتلال الدماغ الكبدي).

كما وجهت الهيئة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Bellacid tablet"، لثلاث تشغيلات هي: 03210211-03200421-03200091، بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش الصيدلي.

كما طالبت بسحب 7 أدوية، بناءً على قرار اللجنة العليا للتفتيش بحسب المنشور رقم 17 لسنة 2021، تشمل "soditrate granules تشغيلة رقم 21028، والذي يساعد على إذابة حصوات بالكلى والحالب، ودواء topiramate 100 mg fct تشغيلة رقم 21001، هو دواء مضاد للتشنجات ويُستخدم في حالات الصرع، وكذلك دواء topiramate 25 mg fct تشغيلة رقم 21005".

كما تشمل الأدوية: acitretin 10 mg cap، تشغيلة رقم 20021، ويستخدم لعلاج الأمراض الجلدية التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، مثل الصَّدَفية، وكذلك دواء acitretin 25 mg cap تشغيلة رقم 20004 و20029، وكذلك دواء tolterodine 2 mg fct للتشغيلات رقم 20027 و20026 و20025 لعلاج حالات فرط نشاط المثانة والتي تتمثّل في الرغبة الطارئة والمتكررة في التبول، ودواء nizaxid oral solution للتشغيلة رقم 20159 لعلاج حالات الحموضة والقرحة".

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

وشددت الهيئة على تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلية.