الدفاع الروسية: طائرة عسكرية تنقل 41 طنا من المساعدات الإنسانية إلى كوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية روسية نقلت مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا.

ونوهت الوزارة -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "روسيا اليوم " اليوم الجمعة- بأنه بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، قامت طائرة نقل عسكرية بتسليم مساعدات إنسانية لجمهورية كوبا.

وذكرت السفارة الروسية في هافانا -في تغريدة مماثلة- أن وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا شارك في استقبال الطائرة الروسية المحملة بـ41 طنا من المساعدات.

واستقبلت كوبا خلال الأيام الماضية شحنات أغذية وإمدادات طبية من روسيا والمكسيك وبوليفيا في مسعى لتقليل العجز وتبديد الاستياء في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالجزيرة خلال عقود.