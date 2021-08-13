في ماليزيا.. ضابط في سلاح الجو يقتل 3 من زملائه وينتحر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

قال مسؤولون إن ضابطا في القوات الجوية الماليزية انخرط في عملية إطلاق نار اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من زملائه قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقالت الشرطة في ولاية ساراواك الشرقية بجزيرة بورنيو إن إطلاق النار وقع في نقطة أمنية بقاعدة جوية بالولاية وإنها ما زالت تحقق في الدافع لارتكاب الجريمة.

وأفاد مانشا أناك آتا نائب مفوض شرطة ولاية ساراواك بأن تحقيقا أوليا أظهر أن المسلح خطف أسلحة نارية من النقطة الأمنية قبل أن يدخل في حالة هياج، مبينا أن أحد الضحايا حاول تهدئته لكنه أصيب برصاصة في بطنه. ثم دخل المسلح إلى النقطة الأمنية وأطلق النار على ضابطين فقتلهما على الفور، ثم وضع المسلح البندقية باتجاه ذقنه وقتل نفسه.

وذكر أن الضابط الذي أصيب بطلق ناري في بطنه توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

ونقلت وكالة أنباء برناما الوطنية عن مسؤول شرطة المنطقة سوديرمان كرام قوله إن الرجل سأل من كانوا في الموقع “ما إذا كانوا يريدون العيش أو الموت”. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بحسب “أسوشيتد برس”.