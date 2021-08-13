“طالبان” تسيطر على مقر حاكم ولاية لوكر وتعلن استسلامه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

سيطرت حركة “طالبان” على مرافق استراتيجية في مدينة بل علم، مركز ولاية لوكر الواقعة وسط أفغانستان جنوب شرقي العاصمة كابل.

وذكر المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة أن مسلحي الحركة استولوا على مقر حاكم الولاية ومرافق مهمة أخرى في المدينة، مشيرا إلى أن حاكم لوكر، عبد القيوم رحيمي، وأفراد فريقه التحقوا بالحركة.

وأشار المتحدث إلى أن قوات “طالبان” تقتحم حاليا المواقع التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في المدينة، ومنها مقر الاستخبارات وقاعدة القوات الخاصة.