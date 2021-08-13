اعتقال قائد عسكري يقود القتال ضد حركة “طالبان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قال عضو في مجلس المحافظة إن مقاتلي طالبان اعتقلوا القائد البارز محمد إسماعيل خان، الذي يقود القتال ضدها، اليوم الجمعة بعد أن سيطروا على مدينة هرات الغربية.

وقال عضو مجلس الولاية غلام حبيب الهاشمي إن خان، الذي كان يقود المقاتلين ضد “طالبان” في الأسابيع الأخيرة، تم تسليمه إلى المسلحين إلى جانب حاكم الإقليم ومسؤولين أمنيين بموجب اتفاق.

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته “طالبان” عام 2009، وهو عضو رئيسي في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بالحركة في 2001.