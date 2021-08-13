“مفوضية اللاجئين” تدعو جوار أفغانستان إلى فتح الحدود لاستقبال النازحين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 12:11 مساءً

دعت “مفوضية اللاجئين” دول جوار أفغانستان إلى فتح حدودها لاستقبال النازحين.

يأتي ذلك وسط إعلان حركة طالبان سيطرتها على مدن وعواصم ولايات أفغانية كبيرة خلال ساعات قليلة، ما رفع عدد الولايات التي سقطت في يد الحركة.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وحددت بريطانيا، الجمعة، شرطا لبحث عودة قواتها مرة أخرى إلى أفغانتسان، التي تواجه تقدما مطردا لحركة طالبان.