موسكو تدرس طلبا من أفغانستان حول توريد مروحيات قتالية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 12:09 مساءً

قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن أفغانستان طلبت من الجانب الروسي، إمدادها بمروحيات هجومية، لكن لا توجد مفاوضات مفصلة حول ذلك حتى الآن.

وأضاف كابولوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: “لا تجري مفاوضات حول ذلك. قدمت أفغانستان طلبا بهذا الخصوص، وهو قيد الدراسة”.

يوم أمس الخميس، قال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، إن سلطات بلاده طلبت من روسيا الاتحادية، تزويدها طائرات هليكوبتر مقاتلة، بحسب ” نوفوستي”.