ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي تركيا إلى 27 شخصا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي البلاد إلى 27 شخصا.

وأوضحت في بيان أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمرا عن مفقود في بارطن، مؤكدة أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء 323 شخصا في بارطن، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب.

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب، بحسب “ألأناضول”.