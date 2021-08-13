شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قواعد للمسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد فى ممارسة العمل وتجنب تعارض المصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2019، عدد من القواعد والضوابط الحاكمة لعمل مكاتب الاعتماد والتزامها بمسئوليتها المهنية في ممارسة العمل.

وتنص المادة (16)، من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .

2 - بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات في المجال للتأكد من استيفائها وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

3 - إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.

4 - المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

5 - تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.

6 - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.