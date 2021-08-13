اليوم العالمي للشباب.. 7 قرارات للحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت الحكومة الليبية، مساء الخميس، عدة قرارات بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بينها إنشاء المجلس الوطني للشباب وتزويج 50 ألف شاب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعددًا من الوزراء شاركوا في احتفالية اليوم العالمي للشباب الذي نظّمته وزارة الشباب بمسرح مدينة لبدة الأثري بمدينة الخمس، شرقي طرابلس.



قرارات الدبيبة

وبحسب بيان الحكومة الليبية، فإن الدبيبة اتخذ بعض القرارات لـ"تعزيز" دور الشباب، أهمها إنشاء المجلس الوطني للشباب والإعلان عن اليوم الوطني للشباب، وتنظيم آلية رعاية وتمكين الشباب من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالشباب، كأول تشريع في ليبيا يعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال.



وأشار البيان إلى أن الدبيبة أمر بالتصدي للتحديات المتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والعزوف عن الزواج وتوفير أراضٍ سكنية للشباب، وبدء برامج الإقراض الاقتصادي، لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل صندوق دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشباب، وتخصيص مليار دينار لدعم 50 ألف زيجة.

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ووجه الدبيبة بتطوير وتجهيز بيوت الشباب بكل المناطق الليبية وتوظيفها لإقامة برامج تدريب القيادات الشابة وتعزيز مشاركتهم السياسية لدعم تحول ليبيا الديمقراطي وإنجاح الانتخابات، وفتح باب القروض السكنية بقيمة 1.7 مليار من خلال المصرف العقاري.

شركاء أساسيون

وقال الدبيبة إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للشباب، هو إثارة القضايا المتعلقة بالشباب، معبرًا عن إيمانه بدور الشباب كشركاء أساسيين في رسم السياسات وصناعة المستقبل.

المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، قال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قرار إنشاء المجلس الوطني للشباب والذي أعلن عنه رئيس الحكومة، سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الشباب والوزراء المعنيين بمجالات رعاية وتنمية وتمكين الشباب.

يوم الشباب

ويحتفي العالم بيوم الشباب الدولي سنويًا في 12 أغسطس/آب، لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999، أن 12 أغسطس/آب سيعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب.