بدء القصاص من مجرمي الإخوان في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلن السودان موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في مكتبها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السودانية.



ورحبت الوزيرة بزيارة المدعي العام ووفده، وقدمت له التهنئة بتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا لفاتو بنسودة.

وجددت دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلالية المحكمة، للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.

وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.