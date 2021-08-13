شكرا لقرائتكم حادث "صادم" في بريطانيا.. مقتل 6 في إطلاق نار جماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 6 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بليموث في جنوب غرب إنجلترا مساء الخميس، في حادث وصفه وزير الداخلية البريطاني بأنه "صادم".

وقالت شرطة ديفون وكورنوال في بيان، إن ثلاثة ذكور، بينهم المشتبه به، وأنثيين توفوا جراء الإصابة بأعيرة نارية في موقع الحادث. وتوفيت أنثى أخرى بعد ذلك بقليل في المستشفى.

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ووصفت الشرطة الواقعة في وقت سابق بأنها "حادث إطلاق نار خطير"، وقالت إنه تم احتواء الوضع.

والمملكة المتحدة بها أحد أقل معدلات القتل بالأسلحة النارية في العالم، وحوادث إطلاق النار الجماعي بها نادرة.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة في الواقعة التي وصفتها بأنها لا علاقة لها بالإرهاب.

وقالت الشرطة في وقت سابق، إن عملية إطلاق النار في منطقة بليموث ليست ارهابية، وإن القاتل المشتبه به قضى في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وشوهدت فرق الأمن وسيارات الإسعاف في موقع الحادثة الدامية.

كما أكد جوني ميرسر عضو البرلمان عن بليموث، مور فيو، على تويتر أنه لا علاقة للحادثة بالإرهاب.

وتقع منطقة بليموث جنوب غرب بريطانيا، وبها قاعدة بحرية كبيرة، وتبعد نحو 5 ساعات عن العاصمة لندن.