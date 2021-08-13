إثيوبيا: نواجه تحالفاً يحمل رسائل مدمرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت الحكومة الإثيوبية عن استنكارها للتحالف بين "جبهة تحرير تيجراي" و"جيش تحرير أورمو"، أكبر منطقة في البلاد، واصفة إياه بأنه "تحالف مدمر".

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن البرلمان صنف هاتين المجموعتين على أنهما إرهابيتان في مايو.

وأضافت سيوم: "هذا ليس أمراً مفاجئاً بالنسبة إلى الحكومة الفيدرالية، إذ أنها تشير منذ أكثر من عامين إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي تستخدم جبهة تحرير أورومو مثل ناقل رسائل في مهمتها المدمرة".

وأوضحت المتحدثة أن الجماعتين "اعترفتا بأنهما تعملان في انسجام تام لتنفيذ نشاطات تهدد استقرار الأمة"، بحسب قولها.

أشارت قناة "روسيا اليوم" إلى أن جيش تحرير أورومو، الذي يضم بضعة آلاف، هو فرع من جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض عاد قادته من المنفى بعد وصول أحمد إلى السلطة عام 2018.

واتهمت حكومة أبي، جيش تحرير أورومو بارتكاب مذابح استهدفت شعب أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، لكن الجيش نفى أي مسئولية.