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كيف دعمت الدولة البورصة المصرية خلال جائحة كورونا؟ تقرير برلماني يجيب

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة فى ظل "كوفيد -19” وكيفية التعامل المالي والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك في ضوء تحليلها لبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موازنة العام المالي الجارى 2021/2022.

 

وفى هذا الصدد، نلقي الضوء علي الجهود المبذولة والقرارات المتخذه فيما يخص سوق الأسهم وبما تدعم البورصة المصرية - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

 

1- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا. تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى بداية 2022.

 

2- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلا من 0.15% وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05 % بدلا من 0.15. % .

 

3- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة .

 

4- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 % لتصبح 5 % بدلا من 10 %. 

 

5- تخفيض جميع المصروفات في البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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