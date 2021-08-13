شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة البورصة المصرية خلال جائحة كورونا؟ تقرير برلماني يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة فى ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19” وكيفية التعامل المالي والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك في ضوء تحليلها لبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موازنة العام المالي الجارى 2021/2022.

وفى هذا الصدد، نلقي الضوء علي الجهود المبذولة والقرارات المتخذه فيما يخص سوق الأسهم وبما تدعم البورصة المصرية - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

1- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا. تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى بداية 2022.

2- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلا من 0.15% وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05 % بدلا من 0.15. % .

3- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة .

4- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 % لتصبح 5 % بدلا من 10 %.

5- تخفيض جميع المصروفات في البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.