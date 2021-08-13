وزيرة الهجرة تعلن تنظيم "كرنفال اتكلم عربي" لأبناء المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، تنظيم "كرنفال اتكلم عربي" على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبنائنا بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 15 سنة، بالتعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج" " المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة، لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.

وذكر بيان للوزارة، أن هذا الكرنفال يأتي في إطار الملتقيات التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأنه من المقرر أن يقام "كرنفال اتكلم عربي" بمشاركة 50 من أطفالنا أبناء المصريين بالخارج، على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن "كرنفال اتكلم عربي" سيشهد العديد من الفعاليات التي من شأنها نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، مشيرة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة حتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية، مشيرة إلى أن "كرنفال اتكلم عربي" سيتم خلاله إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي غنتها المطربة كارول سماحة وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، كما سيكون هناك ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة لأطفالنا.