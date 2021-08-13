إصابة 3 أشخاص في حادث سير في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة "كارو"، على الطريق الزراعي في بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع كارو على الطريق الزراعي أمام قرية بني قاسم، ما أسفر عن إصابة عماد صلاح سليمان 35 عاما، جروح و كدمات متفرقة، وعلية حسن توفيق 60 عاما، جروح و كدمات متفرقة، وجرح قطعي بالجبهة، وهاشم عبدالله محمد 55 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.